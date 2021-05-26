Спикер Госсовета Крыма предложил развивать единое белорусско-крымское пространство

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Крыма предложили Белоруссии расширить сотрудничество и создать единое белорусско-крымское пространство, сообщил на своей странице в Facebook председатель парламента российского региона Владимир Константинов.

После инцидента 23 мая с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд иностранных авиакомпания приняли решение облетать воздушное пространство Белоруссии.

"Белоруссию закрывают с западного фасада, закрывают наглухо и, похоже, надолго. Самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться. Многие считают своего рода индикатором такой определенности признание со стороны официальных властей Белоруссии российского статуса Крыма. Но дело, конечно, не в декларациях. Дело в расширении нашего сотрудничества. Раз уж санкций ни нам, крымчанам, ни белорусам не избежать, давайте создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство", - написал Константинов.

Спикер Госсовета Крыма предложил наладить прямое транспортное сообщение и пригласил на отдых белорусских туристов. "Последнее особенно актуально накануне старта курортного сезона. Мы всегда готовы протянуть руку нашим белорусским братьям. Особенно в тот момент, когда они наиболее в этом нуждаются. А признание очевидного, уверен, обязательно последует, рано или поздно", - добавил Константинов.