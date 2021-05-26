В России запустили конкурс для СМИ "В фокусе - права человека"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Союз журналистов России (СЖР) запустили конкурс для СМИ "В фокусе - права человека". Об этом в среду сообщила омбудсмен в Instagram.

"Поскольку наша работа - помогать людям, нам бы хотелось с новых ракурсов взглянуть на то, как отражаются в зеркале российских СМИ права человека. Поэтому мы вместе с Союзом журналистов России запустили Всероссийский конкурс СМИ "В фокусе - права человека", - написала Москалькова.

Она отметила, что конкурс продлится до 10 декабря и пройдет в трех номинациях: "Право восстановлено" - освещение правозащитной деятельности в СМИ, "Лучшие правозащитные практики" - освещение деятельности по соблюдению и защите конституционных, социальных и иных прав, "Правовой всеобуч" - повышение уровня правовой культуры и знаний о правах человека, способах и формах их защиты.