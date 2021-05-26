Губернатор Приамурья подверг критике работу детского омбудсмена в регионе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов подверг критике деятельность уполномоченного по правам ребенка в регионе Натальи Третьяковой, посоветовав ей работать с детьми непосредственно на местах.

"Нужно выезжать в социальные учреждения и работать непосредственно с детьми на местах. Ни в прошлом, ни в этом году я такой работы не увидел. Особое внимание следует уделить детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Работа, которая проводится на сегодняшний день, недостаточна", - заявил глава региона в среду во время доклада детского омбудсмена об итогах за 2020 год на заседании областного правительства.

Заместитель председателя правительства области Юлия Рябинина обратила внимание на отсутствие плановости в работе детского омбудсмена. "В работе уполномоченного по правам ребенка сегодня мы видим отсутствие плановости. Не во всех муниципальных образованиях есть общественные представители, и те, кто заинтересован в защите прав детей. Хотя у самих несовершеннолетних есть в этом необходимость, мы видим, что им действительно нужен помощник, который смог бы сориентировать и выслушать их. От уполномоченного по правам ребенка мы ждем действенных инициатив и предложений по совершенствованию работы в области защиты прав и интересов юных амурчан", - сказала она.

По данным правительства региона, в 2020 году в адрес уполномоченного по правам ребенка Амурской области поступило 282 обращения, большинство - от родителей. В 211 случаях уполномоченным была оказана помощь в восстановлении прав граждан, 11 жалоб взяты на особый контроль. В течение года проводилась работа по популяризации телефона горячей линии.

Наталья Третьякова была назначена уполномоченным по правам ребенка в Амурской области в апреле 2013 года.