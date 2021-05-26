Кириенко сообщил, что полномочия Роскомнадзора будут расширяться

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил об увеличении функционала и численности Роскомнадзора.

"Полномочия Роскомнадзора увеличиваются, вам добавляется новый функционал и новая численность, и новое финансирование. Это говорит о высокой значимости вашей работы", - сказал Кириенко в среду на итоговом заседании коллегии ведомства.

Он заявил, что Роскомнадзор должен улучшать технологии, которые использует, а также участвовать в работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей интернет.

Работа зарубежных интернет-компаний

Власти РФ не ставят своей целью ограничение работы иностранных интернет-компаний на российском рынке, однако эти компании должны соблюдать российское законодательство, заявил Кириенко.

"У нас нет целей ограничивать российский рынок от участия иностранных компаний, но мы должны добиться того, что любая иностранная компания, работающая на территории России, с уважением относится к людям, которые живут и работают в России, а значит, с уважением относится к законам, которые действуют на территории РФ", - сказал Кириенко.

Он также отметил, что Роскомнадзор должен постоянно совершенствовать свою работу. "Вы в своей работе должны не просто догонять, а идти на шаг впереди", - подчеркнул Кириенко, обращаясь к сотрудникам ведомства.

Реакция на нарушения в сети

По мнению Кириенко, Роскомнадзор должен максимально быстро реагировать на угрозы в интернете, так как от этого зависит жизнь граждан.

"В вашей работе значение имеет не только неотвратимость принимаемых решений, здесь вопрос даже не в наказании, как в деятельности других органов, занимающихся защитой и безопасностью. Для вашей работы более важной является скорость, с которой предотвращается сама возможность попадания опасной для жизни и здоровья информации к детям, к любому человеку", - сказал Кириенко, обращаясь к сотрудникам Роскомнадзора.

Он подчеркнул, что с новыми технологиями возникают новые типы угроз, задача ведомства - это защита жизни людей. "В первую очередь [защита] детей, потому что самыми уязвимыми с точки зрения нарушения законодательства в интернете являются именно дети. Это относится к попыткам провоцировать детей на опасные для их жизни и жизни окружающих поступки. Это попытка пропаганды наркотиков. В интернете, к сожалению, это происходит достаточно часто. И здесь требуется не просто реакция, а очень быстрая и эффективная реакция. Потому что пауза даже в несколько дней приводит к тому, что злоумышленники, которые это делают, добиваются результата. Это значит, что информация, которая создает угрозы безопасности жизни детей, попадает к ним", - добавил он.

По словам Кириенко, Роскомнадзор также должен пресекать такие нарушения, как хищение данных, распространение фейков, оскорбление чувств верующих.

Вместе с тем он подчеркнул, что ведомство должно добиться баланса в своей работе, чтобы для людей оставались "доступными все возможности, открываемые современными интернет-технологиями", обеспечивалась "нормальная конкуренция между компаниями".