Новые элементы подготовят к церемонии развода караулов в Кремле

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Президентского полка усовершенствовали к новому сезону программу церемонии развода конных и пеших караулов в Московском Кремле. Первая церемония пройдет 29 мая, сообщил в интервью ТАСС комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

Он напомнил, что в 2020 году впервые с 2004 года из-за пандемии коронавируса сезон развода конных и пеших караулов не состоялся. "Военнослужащие систематически продолжали тренировки, однако были лишены возможности показать свое выступление посетителям Московского Кремля. Это очень важное событие для них - ребята всегда очень стараются, волнуются, хотят представить результаты своих тренировок публике", - отметил Удовенко.

По его словам, "в этом году первую церемонию XVII сезона разводов конных и пеших караулов Президентского полка планируется провести в субботу, 29 мая, в 12:00, пройдет она традиционно на Соборной площади Московского Кремля".

"Программа не будет существенно отличаться от выступлений 2019 года, в ее основе, как и прежде, останутся динамические перестроения военнослужащих и различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов, слаженность и четкость, которые всегда отличают Президентский полк", - сказал комендант Московского Кремля.

Однако он подчеркнул, что "помимо традиционных фигур, среди которых больше всех известен так называемый круг - наиболее зрелищный момент выступления, во время которого военнослужащие производят выстрел холостыми патронами, - для программы 2021 года подготовлены новые элементы". "Это, например, построение в "ромб", где военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", а также фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка", - поделился подробностями готовящейся церемонии Удовенко.

Он заверил, что "в выступлении кавалерийского почетного эскорта также останутся сложнейшие элементы и красивые виды конных эволюций, известные под названиями "карусель", "восьмерка", "мельница" и "свеча".

О церемонии

Современная церемония развода пеших и конных караулов утверждена осенью 2004 года и стала визитной карточкой Кремля. Церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра. В церемонии принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. Посмотреть на развод караулов на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.