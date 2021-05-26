Путин дал кабмину право определять виды работ, к которым можно привлекать только суда РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству РФ право определять перечень отдельных видов деятельности, к которым можно привлекать только российские суда. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в Кодекс торгового мореплавания. Согласно закону, правительство нормативным правовым актом будет определять, какую деятельность можно осуществлять исключительно с использованием ходящих под флагом РФ судов, построенных на территории России и соответствующих установленным требованиям.

При этом к отдельным видам такой деятельности можно будет привлекать суда под российским флагом, построенные за границей, или российские суда, не соответствующие требованиям промышленной продукции, если они были построены или договор на их постройку или эксплуатацию был подписан до издания нормативного акта кабмина.

Правительством могут приниматься решения об использовании построенных за рубежом судов в случае отсутствия условий или невозможности осуществления технологических операций для строительства таких судов в России.