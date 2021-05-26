В Великобритании зафиксировали три случая инсульта после приема вакцины AstraZeneca

ТАСС, 26 мая. Медики из Великобритании зафиксировали три случая развития инсульта после введения вакцины AstraZeneca, спровоцированные формированием тромбов в крупных артериях мозга. Врачам удалось спасти жизнь двух пациентам, пишут исследователи в статье в Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry .

"Наши наблюдения показывают, что прививка вакциной компании AstraZeneca в некоторых редких случаях приводит к формированию не только венозных, но и артериальных тромбов в сосудах мозга. Иногда это приводит к развитию инсультов даже у молодых пациентов, что следует учитывать врачам", - сообщил профессор университетского колледжа Лондона (Великобритания) Дэвид Верринг, слова которого приводит пресс-служба журнала.

В начале апреля появились сообщения об образовании тромбов в венах у некоторых пациентов, привитых вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca, а позднее - американской Johnson & Johnson. Вакцинация первым препаратом приостанавливалась в ряде стран мира, позднее регулятор ЕС внес появление тромбов в число редких побочных явлений.

Власти США рекомендовали приостановить использование вакцины от Johnson & Johnson после того, как эксперты назвали тромбоз редким иммунным ответом на используемый вакциной аденовирусный вектор. В итоге компания приостановила поставки и в ЕС, а ученые начали детально изучать побочные эффекты, связанные со всеми типами вакцин. В мае несколько случаев появления тромбов и смертей от них было зафиксировано на территории Кипра, где применяется вакцина AstraZeneca.

Профессор Верринг и его коллеги выяснили, что прием вакцины в некоторых редких случаях провоцирует формирование тромбов не только в венах, но и в артериях. Они пришли к такому выводу, пытаясь спасти жизни трех жителей Британии, у которых возник острый инсульт через несколько дней после вакцинации.

Опасный побочный эффект

Первым из них была 35-летняя пациентка, начавшая жаловаться на эпизодические головные боли примерно через шесть дней после вакцинации. Через пять дней после обращения к врачам она начала испытывать постоянную сонливость и утратила контроль над мышцами левой половины тела, что заставило врачей изучить состояние ее мозга при помощи компьютерного томографа.

Как показали эти снимки, в ее срединной мозговой артерии возник обширный тромб, что спровоцировало ишемию и вызвало обширный инсульт примерно через две недели после обращения за помощью. Несмотря на все усилия врачей, жизнь пациентке спасти не удалось - она впала в кому, после чего медики зафиксировали ее смерть в результате повреждения ствола головного мозга.

Вторая пациентка, 37-летняя жительница Британии, обратилась в клинику примерно через 12 дней после введения вакцины с жалобами на блуждающие головные боли, резкое ухудшение зрения и слабость в левой руке. Эти проблемы были связаны с появлением тромбов во внутренних сонных артериях и в сосудах левого поперечного синуса. Жизнь пациентке удалось спасти при помощи лекарств, растворяющих тромбы.

Третий пациент, 43-летний мужчина, начал испытывать нарушения речи примерно через три недели после введения вакцины AstraZeneca. Как и в случае с первой пациенткой, эти проблемы были спровоцированы образованием тромба в срединной мозговой артерии, однако в данном случае врачам удалось стабилизировать состояние больного.

В прошлом, как отмечают профессор Верринг и его коллеги, медики еще не фиксировали случаев появления тромбов в артериях мозга у получателей вакцины AstraZeneca. Медикам всех стран мира, где применяется эта прививка, следует учитывать возможность появления тромбов и предпринимать соответствующие меры при появлении жалоб со стороны пациентов, подытожили исследователи.