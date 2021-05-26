Пескову неизвестно об обращении матери россиянки Сапеги за помощью к Путину

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали официального обращения матери задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой о помощи.

"Нет, мне неизвестно о том, что де-юре входили какие-то обращения и де-факто. Мне только известно, что это было озвучено в СМИ", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Песков заверил, что россиянка София Сапега, задержанная в Минске, получит всю необходимую консульскую и юридическую защиту.

"Здесь можно сказать одно, что, безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки", - сказал Песков.