Матвиенко предлагает создать единый документ в сфере охраны природы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет Федерации в ближайшее время будет активно обсуждать тему создания Экологического кодекса. Это будет единый документ, посвященный вопросам охраны природы, он систематизирует российское законодательство в этой сфере, заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сфера экологии пронизывает очень многие другие сферы, и уже очень много законов принято, над какими-то еще идет работа. Пришло время, на мой взгляд, свести их все в единый документ - Экологический кодекс, [необходимо] систематизировать все это законодательство, сделать его понятным, доступным", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24" в преддверии Невского экологического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 мая.

"Думаю, что мы в ближайшее время будем эту тему активно обсуждать", - добавила она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что природа не знает границ, важно решать экологические и климатические проблемы сообща. По ее мнению, Россия могла бы выступить в качестве лидера такой повестки. "Мне кажется, что Россия может быть лидером, драйвером экологической и климатической повестки. И для этого есть объективные причины: Россия - это самое большое государство по территории в мире, берега России омываются тремя океанами, 20% всех лесных массивов находятся на территории России. Мы занимаем одно из ведущих мест по запасам пресной воды", - перечислила Матвиенко.