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Песков: законодательное регулирование в Сети должно быть таким же полным, как и в офлайне

Пресс-секретарь президента отметил, что интернет затрагивает уже не большую часть, а абсолютно все области жизни

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Законность в интернете должен быть обеспечена столь же полно, что и в офлайне, и в этом состоит функция Роскомнадзора. Такое мнение высказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что интернет затрагивает уже не большую часть, а абсолютно все области жизни.

"Интернет - это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует действующее законодательство, которое регулирует все и вся, то также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете", - сказал Песков. По его словам, в этом регулировании "и есть функция Роскомнадзора".

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