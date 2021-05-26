Путин подписал закон о праве сотрудников ФСИН объявлять предостережение заключенным

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) правом объявлять официальное предостережение заключенным. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Сотрудники УИС для исполнения возложенных на них обязанностей имеют право объявлять лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов, а также прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - говорится в тексте закона.

При неисполнении этих требований предлагается привлекать осужденного, которому было объявлено предостережение, к ответственности в соответствии с законодательством.