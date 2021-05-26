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Пандемия COVID-19

Бельгия приостановила применение вакцины J&J для людей до 41 года из-за смерти женщины

Такое решение принято в ожидании более подробного анализа пользы и риска со стороны EMA

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Бельгии приняли решение приостановить применение в стране вакцины против коронавируса Johnson & Johnson для людей в возрасте до 41 года из-за смерти женщины от тяжелых побочных эффектов после инъекции. Об этом сообщает местный телеканал RTBF со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

"Принято решение временно приостановить применение вакцины для людей в возрасте до 41 года в ожидании более подробного анализа пользы и риска со стороны EMA", - сообщает телеканал.

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БельгияПандемия COVID-19
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