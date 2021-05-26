День подвига брига "Меркурий" впервые отметили в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Севастополь в среду впервые отметил День подвига брига "Меркурий", который в 1829 году победил в бою с превосходившими его силами противника - двумя кораблями турецкого флота.

Во вторник депутаты законодательного собрания Севастополя утвердили поправки в городской закон "О праздниках и памятных датах города Севастополя". Согласно им, в городе установлена новая памятная дата - День подвига брига "Меркурий" (события, прославившие корабль и его командира, произошли 14 мая (по новому стилю - 26 мая) 1829 года.

"В Севастополе прошли мероприятия, посвященные 192-й годовщине подвига экипажа брига "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского, который вышел победителем из неравного боя с двумя турецкими линейными кораблями", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Утром к памятнику Казарскому на Матросском бульваре возложили цветы представители городского правительства и Черноморского флота, а также Русского географического общества. Церемонию сопровождала рота почетного караула.

"Команда проявила небывалое мужество и храбрость. Сложно поверить, что маленький бриг смог одолеть корабли, имеющие десятикратное превосходство в количестве орудий. В 1839 году на Матросском бульваре был установлен памятник, увековечивший подвиг легендарного брига "Меркурий" и его командира. Это одна из визитных карточек Севастополя", - отметил на своей странице в социальной сети Instagram губернатор Михаил Развожаев.

Также на Константиновской батарее - построенном в первой половине XIX века форте на входе в главную бухту Севастополя - прошла торжественная церемония, в ходе которой над крепостью поднята копия кормового флага легендарного брига. Подъем флага состоялся после ежедневного полуденного выстрела пушки, под орудийный салют из реплик исторических орудий, который был произведен участниками клуба реконструкторов Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, одетыми в историческую форму моряков 32-го флотского экипажа ЧФ.

Подвиг брига "Меркурий"

Бриг "Меркурий", заложенный в 1819 году, стал символом мужества русских моряков. В 1829 году, во время Русско-турецкой войны (1828-1829 гг.) корабль под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского одержал победу в бою с двумя турецкими военными кораблями, за что был награжден кормовым Георгиевским флагом. Президент России Владимир Путин ранее поручал продумать воссоздание нескольких памятников на полуострове, в том числе брига "Меркурий" в "учебно-научных целях".