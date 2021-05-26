Дума готова рассмотреть закон о телемедицинских медосмотрах работников некоторых отраслей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы считают необходимым разработать и оперативно рассмотреть законопроект, который бы позволял работникам энергетической, транспортной и химической отраслей проходить медицинские осмотры с помощью телемедицинских технологий. К такому выводу пришли участники круглого стола в нижней палате парламента под председательством вице-спикера Госдумы Игоря Ананских ("Справедливая Россия"). Предложение поддержали также главы комитетов Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия") и по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Поправки предлагается прописать в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в Трудовом кодексе РФ, а также в законах "О железнодорожном транспорте" и "О безопасности дорожного движения". "В соответствии с поручением президента России продолжается работа по совершенствованию законодательства в сфере применения передовых телемедицинских технологий. Дистанционные осмотры в период пандемии особенно нужны сотрудникам таких непростых и ответственных отраслей, как угольная, энергетическая, химическая и транспортная, где условия работы сложны, а цена ошибки и нездоровья конкретного сотрудника может оказаться очень высокой. Наша цель - довести процесс до принятия федеральных законов, которые создадут комплексную систему регулирования телемедицинских осмотров, соответствующую требованиям 21 века", - отметил Ананских.

По словам депутата Морозова, технические возможности применения телемедицины сегодня значительно расширились и доказали свою эффективность. "В период эпидемии в условиях относительной нехватки медицинских работников именно телемедицина помогла обеспечить первичную диагностику, маршрутизацию пациентов, мониторинг состояния здоровья пациентов и социальный мониторинг. Теперь у нас есть возможность распространить позитивный опыт на телемедицинское обслуживание работников различных отраслей", - подчеркнул Морозов.

Как отметили участники круглого стола, представители угольной промышленности уже выразили готовность внедрять телемедицинские технологии. Предполагается, что они усилят контроль за состоянием здоровья работников, снизят производственный травматизм и риски аварий, а также повысят качество защиты здоровья и прав сотрудников отрасли.

В свою очередь депутат Нилов подчеркнул, что вызовы, связанные с пандемией и международной обстановкой, приводят к необходимости совершенствовать законодательство. Однако, по его словам, такие шаги нужно предпринимать аккуратно, просчитывая все возможные риски. "Законопроект обязательно должен быть рассмотрен в трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, правительства и работодателей. Наработанная практика и опыт помогут нам выйти на сбалансированное решение, учитывающее интересы всех сторон процесса. Решение в этой сфере уже назрело, внедрять его нужно быстро", - подчеркнул Нилов.