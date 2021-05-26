РКН в 2020 году заблокировал около 500 тыс. материалов с деструктивной информацией

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Почти 500 тыс. материалов с деструктивной информацией заблокировал Роскомнадзор в 2020 году. Об этом в среду сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин на итоговом заседании коллегии ведомства.

"Мы удалили и заблокировали в прошлом году почти 500 тыс. опасных для граждан России материалов. Задумайтесь, полмиллиона опасных для граждан России материалов", - подчеркнул он.

По словам Субботина, в это число входят материалы, произведенные для информационно-пропагандистской поддержки экстремистских и террористических организаций, материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних, пронаркотические, а также материалы с информацией о способах совершения самоубийства и прямыми призывами к совершению самоубийств. "В том числе пропаганда таких влияний, как руфинг, зацепинг и трешстримы, - это онлайн-трансляции, которые содержат сцены насилия и жестокости", - сказал он.

Как отметил замглавы Роскомнадзора, в 2020 году общее количество жалоб граждан на противоправный контент выросло в 16 раз по сравнению с 2013 годом: "На конец прошлого года общее количество жалоб составило более 2,5 млн сообщений".

В настоящее время одной из приоритетных задач Роскомнадзора является сокращение времени выявления противоправной информации в социальных сетях и дальнейшего изъятия ее из общего доступа. "Здесь для нас очень важно эффективное рабочее взаимодействие с администрацией многих социальных сетей. Я скажу, что на практике такое взаимодействие уже установлено с рядом площадок. Процесс удаления опасной информации достигает по времени от одного до трех часов с момента выявления, это те цифры, на которые в ближайшее время нам нужно ориентироваться по всему сегменту социальных сетей", - заявил Субботин.

По данным ведомства, наиболее популярными сервисами в России остаются "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники". При этом большой популярностью также стал пользоваться TikTok. "По некоторым оценкам, его аудитория выросла за последние два года в семь раз. За последний год, в том числе за счет пандемии и активного привлечения внимания к молодежным TikTok-блогерам, ежемесячная активная аудитория сервиса удвоилась и достигает, по данным Mediascope, 36 млн пользователей в месяц", - рассказал Субботин.