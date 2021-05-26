Пользователи Instagram смогут сами решать, скрывать ли счетчик лайков

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram после более чем месяца тестирования вернула функцию отображения числа лайков под опубликованными записями, однако теперь пользователи могут скрывать ее по своему желанию. Об этом сообщается в среду в блоге соцсети.

"С сегодняшнего дня мы даем вам возможность спрятать счетчик лайков под всеми записями в вашей ленте. У вас также будет возможность спрятать число лайков под вашими собственными записями, так что другие не смогут увидеть, как много лайков получает ваша запись", - говорится в сообщении.

Как ранее отметил глава соцсети Адам Моссери, несмотря на полезность прекращения отображения числа положительных откликов, "некоторые хотели бы видеть счетчик лайков, в частности, чтобы отслеживать, что популярно". Ожидается, что аналогичная функция пройдет испытания в социальной сети Facebook.

Instagram начал в тестовом режиме скрывать количество лайков под записями своих пользователей еще в 2019 году и полностью ввел в работу эту функцию в прошлом году. У подписчиков оставалась возможность видеть лишь имена нескольких людей, которые отметили фото как понравившееся, счетчик лайков был убран из интерфейса. При этом статистика положительных откликов все равно остается доступной самому автору записи.