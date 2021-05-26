Три амурских тигренка появились на свет в шотландском природном парке

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Три детеныша амурского тигра появились на свет в Хайлендском природном парке Королевского зоологического общества Шотландии. Как говорится в сообщении, опубликованном в среду администрацией парка, их отцом стал тигр Боцман, родившийся в Московском зоопарке 10 лет назад.

Детеныши и их мать - амурская тигрица Доминика - чувствуют себя хорошо, но отца к недельным тигрятам пока не пускают. Он должен будет постепенно привыкать к детям, когда те станут старше. Тигрята пока все время проводят с матерью и никак не взаимодействуют с людьми. Смотрители планируют впервые осмотреть и взвесить животных, а также определить их пол в ближайшие несколько недель.

Доминика и Боцман уже не в первый раз становятся родителями. Тигрица, которая сама появилась на свет в Хайлендском природном парке в результате осуществления программы по сохранению популяции амурских тигров, родила двоих тигрят в 2013 году. Их отец Марти, с которым Доминика много лет делила вольер, умер в 2019 году, однако вскоре самке нашли новую пару. Как отмечали смотрители парка, Доминике сразу понравился Боцман, прибывший в Шотландию из Уипснейдского зоопарка в английском графстве Бедфордшир. Там Боцман жил предыдущие восемь лет, успев стать отцом троих тигрят - Царя, Дмитрия и Макария.

"Популяция амурский тигров в дикой природе составляет около 500 особей, так что наши прелестные тигрята представляют собой важный вклад в будущее вида, который оказался под угрозой вымирания из-за браконьерства и сокращения естественной среды обитания", - заявила представительница парка Вики Ларкин.

Амурский тигр (также называется дальневосточным или уссурийским тигром, Panthera tigris altaica) - один из самых редких подвидов тигра (около 11% от всей численности вида). Обитает в России в Приморском и Хабаровском краях (90-95% популяции), а также на Северо-Востоке Китая (5-10%). За последние 100 лет популяция всех подвидов тигров на планете сократилась более чем в 20 раз (с 100 тыс. до 5 тыс. особей), при этом Россия является единственной страной ареала обитания тигров, где численность этих животных значительно выросла с середины XX века и последние 10 лет остается стабильной. Это стало возможным благодаря принятым мерам по охране вида.

Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа сейчас живет 550-580 тигров. Еще около 500 амурских тигров содержатся в зоопарках по всему миру.