Три амурских тигренка появились на свет в шотландском природном парке

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Три детеныша амурского тигра появились на свет в Хайлендском природном парке Королевского зоологического общества Шотландии. Как говорится в сообщении, опубликованном в среду администрацией парка, их отцом стал тигр Боцман, родившийся в Московском зоопарке 10 лет назад.
Once the cubs are old enough for visitors, one lucky winner and their loved ones could have the chance to feed our tiger family!— Highland Wildlife Park (@HighlandWPark) May 26, 2021
Enter our prize draw before 31 May to WIN the keys to the park + help raise funds for Scotland’s Wildlife Discovery Centre ➡️https://t.co/GIWHLrz7y7 https://t.co/0ngmrkzOaw pic.twitter.com/AQpyMNV84y
Детеныши и их мать - амурская тигрица Доминика - чувствуют себя хорошо, но отца к недельным тигрятам пока не пускают. Он должен будет постепенно привыкать к детям, когда те станут старше. Тигрята пока все время проводят с матерью и никак не взаимодействуют с людьми. Смотрители планируют впервые осмотреть и взвесить животных, а также определить их пол в ближайшие несколько недель.
Доминика и Боцман уже не в первый раз становятся родителями. Тигрица, которая сама появилась на свет в Хайлендском природном парке в результате осуществления программы по сохранению популяции амурских тигров, родила двоих тигрят в 2013 году. Их отец Марти, с которым Доминика много лет делила вольер, умер в 2019 году, однако вскоре самке нашли новую пару. Как отмечали смотрители парка, Доминике сразу понравился Боцман, прибывший в Шотландию из Уипснейдского зоопарка в английском графстве Бедфордшир. Там Боцман жил предыдущие восемь лет, успев стать отцом троих тигрят - Царя, Дмитрия и Макария.
"Популяция амурский тигров в дикой природе составляет около 500 особей, так что наши прелестные тигрята представляют собой важный вклад в будущее вида, который оказался под угрозой вымирания из-за браконьерства и сокращения естественной среды обитания", - заявила представительница парка Вики Ларкин.
Амурский тигр (также называется дальневосточным или уссурийским тигром, Panthera tigris altaica) - один из самых редких подвидов тигра (около 11% от всей численности вида). Обитает в России в Приморском и Хабаровском краях (90-95% популяции), а также на Северо-Востоке Китая (5-10%). За последние 100 лет популяция всех подвидов тигров на планете сократилась более чем в 20 раз (с 100 тыс. до 5 тыс. особей), при этом Россия является единственной страной ареала обитания тигров, где численность этих животных значительно выросла с середины XX века и последние 10 лет остается стабильной. Это стало возможным благодаря принятым мерам по охране вида.
Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа сейчас живет 550-580 тигров. Еще около 500 амурских тигров содержатся в зоопарках по всему миру.