Консульство РФ сообщило, что судно "Амур" может 27 мая завершить разгрузку

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Экипаж российского траулера "Амур", который в среду столкнулся с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8", намерен в четверг завершить разгрузку, после чего подать заявление на выход из порта Момбэцу префектуры Хоккайдо на севере Японии. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

"Капитан траулера сказал нам, что они намерены сегодня завершить разгрузку, после чего планируют подать заявление на выход из порта", - заявили в дипломатическом представительстве.

Между тем в генконсульстве подчеркнули, что "не обладают подтвержденной информацией, когда именно заявление будет подано". Тем не менее, по оценке дипломатического представительства, "это может произойти уже вечером четверга".

Инцидент произошел в среду утром в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту "Хокко-мару 8" рыбаков погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы их жизни нет.