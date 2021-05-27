На Кубани режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен до 11 июня

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, связанный с угрозой распространения коронавируса, в Краснодарском крае продлен до 11 июня по решению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг.

Срок действия режима повышенной готовности в регионе истекал 27 мая.

"Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 11 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно документу, жители и гости региона должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По данным оперативного штаба региона, в Краснодарском крае по состоянию на 26 мая коронавирус был подтвержден у 47 951 человека, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 843,6; 42 956 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 2 968 человек умерли, 51 заразившийся находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое - на ЭКМО.