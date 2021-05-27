В Москве на площадке "Летний "Октябрь" пройдут более 150 мероприятий для бизнеса

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Общегородской культурно-образовательный проект "Летний "Октябрь" начинает свою работу в Москве с 29 мая, на его площадке в 2021 году пройдут более 150 деловых и научно-популярных мероприятий для бизнеса. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Благодаря инфраструктуре "Красного Октября" при участии экспериментальной площадки "Старт хаб" и партнеров программы в одном месте будут собраны десятки туров выходного дня по разным тематикам. Всего на площадке в 2021 году предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов ждут более 150 деловых и научно-популярных мероприятий", - приводится в сообщении комментарий руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Присоединиться к деловым и научно-популярным мероприятиям можно будет каждые выходные с 29 мая по 5 сентября на экспериментальной площадке "Старт хаб на "Красном Октябре". В программу проекта вошли деловые и культурные мероприятия: экскурсии по историческому кварталу Москвы, лекции, паблик-токи, конференции, бизнес-дебаты, дискуссии, воркшопы, митапы и обучающие программы, а также выставки, игротеки, кинопоказы, музыкальные перформансы, встречи с блогерами. Все желающие также смогут присоединиться к занятиям по йоге или послушать выступления стендап-комиков.

Мероприятия будут бесплатными и пройдут на одной площадке. Проект начнет работу 29 и 30 мая и завершится культурно-гастрономическим фестивалем в День города.

Площадка "Старт хаб на "Красном Октябре" была открыта в 2020 году как пространство для экспериментов в предпринимательстве и творчестве. Здесь бизнес может обмениваться опытом, знакомиться с новыми партнерами, а также подробнее узнавать о мерах поддержки от города.