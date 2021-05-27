Нижегородские власти продлили режим самоизоляции для беременных до 30 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Власти Нижегородской области продлили режим самоизоляции для беременных до 30 июня, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области продлевается до 30 июня 2021 года", - приводятся слова главы региона Глеба Никитина.

Отмечается, что работодателям до 30 числа необходимо перевести беременных на дистанционную работу.

"Мы продлеваем режим самоизоляции для беременных женщин. Ситуация постепенно стабилизируется, в том числе благодаря активной вакцинации населения, но важно сохранять меры предосторожности. Будущие мамы - одна из главных групп риска", - отметил Никитин.

Также в пресс-службе напомнили, что сохраняются рекомендации для работодателей перевести сотрудников в возрасте старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено более 117,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 112,2 тыс. человек выздоровели, 3,5 тыс. летальных случаев.