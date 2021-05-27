Голикова надеется на принятие в Госдуме весной закона о трансплантации костного мозга

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Изменения в закон об охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток могут быть приняты в весеннюю сессию Госдумы, что позволит создать единый регистр доноров. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на конгрессе в честь десятилетия НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

"Я очень надеюсь, что в эту сессию Государственная дума примет закон о внесении изменений в закон об охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток. Это очень важно, потому что это наконец-то отрегулирует все процессы, которые есть в этом направлении, это позволит обрести жизнь еще очень-очень многим людям", - сказала она.

Ранее Голикова заявляла, что создание национального регистра доноров и реципиентов костного мозга, который объединил бы все существующие сегодня базы, невозможно без внесения изменений в федеральное законодательство.

Создание национального регистра костного мозга уже много лет обсуждается в Минздраве России и профессиональным сообществом.