До 70% пожарно-технической продукции на рынке РФ может быть контрафактной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Более половины реализуемой на российском рынке пожарно-технической продукции, которая должна защищать от пожаров, может быть контрафактной. Об этом сообщил в четверг заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"От 50 до 70% - это контрафактная продукция. Последние пожары показывают, что монтируемые системы противопожарной защиты не в полном объеме выполняют заложенные в них функции", - сказал он на координационном совете по вопросам совершенствования деятельности надзорных органов МЧС.

Воронов отметил, что у МЧС есть все возможности реализации принципа неотвратимости наказания за такие деяния, в том числе по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). "Органы государственного пожарного надзора могут собрать материалы и направить их в Следственный комитет. Но мы можем самостоятельно возбудить дело, так как УПК нам это позволяет, и потом уже направить его по подследственности в СК", - пояснил Воронов.