Режим повышенной готовности из-за пандемии продлен в Калужской области до 30 июня

ТАСС, 27 мая. Режим повышенной готовности, в рамках которого жители должны соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, продлен в Калужской области до 30 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владислав Шапша.

"Внести в постановление правительства Калужской области от 17 марта 2020 года № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" изменения. <…> В абзаце первом пункта 1 постановления слова "по 24:00 31 мая 2021 года" заменить словами "по 24:00 30 июня 2021 года", - говорится в документе.

По данным регионального оперштаба, эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной. В области развернуто 930 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, резерв коечного фонда составляет 21%. На лечении в стационарах находится 737 пациентов, из них на кислородной поддержке - 565.

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано более 35,4 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, привито почти 95 тыс. человек. В области открыто 43 пункта вакцинации, сформировано пять мобильных пунктов и 46 выездных бригад. Высокий темп вакцинации наблюдается в Перемышльском, Тарусском и Боровском районах.