Горячие линии по коронавирусу в Еврейской автономии закрыты по решению оперштаба региона

ТАСС, 27 мая. Работа горячих линий, где жители Еврейской автономной области (ЕАО) могли получить информацию о коронавирусе, завершена по решению оперштаба. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Решение о прекращении работы горячих линий было принято на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЕАО. Закрыты линии, которые функционировали под патронатом областных управления экономики и комитета соцзащиты. <…> На каждую из них в течение прошлого года поступило несколько тысяч звонков. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки и снятия ряда ограничений обращения на горячие линии прекратились", - говорится в сообщении.

Единый номер 122 продолжает работать, по нему можно задать все интересующие вопросы о новой коронавирусной инфекции. Операторы этой линии дадут всю необходимую информацию о заболевании, помогут вызвать врача на дом и помогут записаться на вакцинацию.

Решением оперштаба, масочный режим и самоизоляция для пожилых людей в автономии продлены до 15 июня включительно. Как только процент привитых жителей региона достигнет показателей, достаточных для формирования коллективного иммунитета, оперштаб рассмотрит возможность полностью отказаться от ношения масок в магазинах и общественном транспорте.