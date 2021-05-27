В России выявили 9 039 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 039, до 5 035 207. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,04%), в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Амурской области (по 0,05%). В частности, за сутки было выявлено 836 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 735 - в Московской области, 184 - в Ростовской области, 149 - в Воронежской области, 144 - в Нижегородской области.

Число вылечившихся возросло за сутки на 9 759. Всего уже выздоровели 4 651 849 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 92,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 391 пациент в Санкт-Петербурге, 631 - в Московской области, 275 - в Республике Саха (Якутия), 211 - в Саратовской области, 168 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 263 356 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 402 против 406 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 120 002 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,38%, следует из данных штаба. В частности, за сутки был зарегистрирован 31 летальный случай в Санкт-Петербурге, 20 - в Ростовской области, 17 - в Нижегородской области, 15 - в Самарской области, по 12 - в Тверской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 105, до 1 167 122.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,27%. Днем ранее было выявлено 2 416 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 884, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 886 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 052 132. В настоящее время в столице продолжают лечение 95 106 человек.