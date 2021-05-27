СМИ: из города Гома начали эвакуацию из-за угрозы нового извержения вулкана Ньирагонго

ПРЕТОРИЯ, 27 мая. /ТАСС/. Власти города Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) распорядились в четверг начать эвакуацию жителей 10 его районов, которым может угрожать новое извержение вулкана Ньирагонго. Об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

"Последние сейсмологические данные свидетельствуют, что под Гомой происходит деформация грунта из-за воздействия потоков раскаленной магмы, - заявил военный губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима. - Учитывая происходящее, нельзя исключить, что есть угроза нового извержения и землетрясения".

В свою очередь агентство Reuters передает, что Гому уже покинули тысячи его жителей. Люди пытаются перебраться в более безопасные места, многие переходят границу в Руанду. Накануне Миссия ООН по стабилизации в ДРК приступила к вывозу значительной части своего персонала из Гомы, где находится ее региональный центр по управлению программами ООН на востоке ДР Конго. Специальный представитель генсека ООН в ДР Конго Бинту Кейта заявила, что люди будут находиться на новых местах в течение ближайших двух недель.

Agence France-Presse сообщает, что сейсмологи представили властям провинции Северное Киву три сценария дальнейших событий в связи с возможным извержением Ньирагонго. Все они говорят о том, что Гома находится в опасности и потоки лавы грозят разрушить значительную часть города. Однако самым катастрофичным, по мнению ученых, является вариант, при котором в результате извержения и землетрясения произойдет разлом земной коры под озером Киву, что приведет к моментальному освобождению находящихся в его водных глубинах 256 кубических километров углекислого газа и еще 65 кубических километров метана. Даже при небольшом землетрясении часть углекислого газа рискует вырваться из водной западни и отравить на берегах озера все живое. Что касается метана, который может взорваться на открытом воздухе, то предсказать все последствия этого никто из специалистов не берется.

Нанесенный ущерб

Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго - началось вечером 22 мая. В северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация. Около 7 тыс. человек бежали из города в Руанду. Очевидцы передают о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву.

Ранним утром 23 мая извержение прекратилось. Лава стекала с северо-восточного склона вулкана, ее основной поток двигался к городскому аэропорту, прилегающему к озеру Киву. Лава остановилась в 50 метрах от границы аэропорта. С прекращением извержения люди начали возвращаться в свои дома. Значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, расположенным рядом с северо-восточным склоном вулкана.

Власти уже объявили, что из-за извержения погибли 32 человека, разрушено более 2,5 тыс. домов, без жилья остались 5 тыс. семей. Около 500 тыс. человек испытывают трудности в связи с авариями на электросетях и водопроводе. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН объявило, что около 20 тыс. жителей районов, пострадавших от извержения, остались без крова.

Вслед за извержением в прилегающих к вулкану районах происходят частые подземные толчки. Так, только 24 мая сейсмическая служба зафиксировала в районе Гомы 119 афтершоков, магнитуда самых значительных из которых достигала 5,3.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей лавой вследствие ее особого химического состава. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 километров в час. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.