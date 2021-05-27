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Мишустин поручил коммунальщикам начинать готовиться к осенне-зимнему периоду

По словам премьер-министра, сейчас отопительный сезон завешен почти в 80 регионах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил коммунальщикам и энергетикам уже сейчас начинать готовиться к холодам предстоящего осенне-зимнего периода.

"Надо уже сейчас начинать готовиться к будущим холодам - и коммунальным предприятиям, и объектам энергетики", - сказал он на заседании правительства в четверг.

По словам премьера, сейчас отопительный сезон завешен почти в 80 регионах, но в ряде субъектов РФ, отдельных районах и муниципалитетах еще продолжается. "Минувший сезон был непростым. Осенью многие наши сограждане были вынуждены оставаться дома из-за коронавируса, и бесперебойное снабжение людей светом, теплом, другими коммунальными услугами было критически важным", - подчеркнул Мишустин.

Он указал на то, что в целом "отрасли поставленные перед ними задачи выполнили". В то же время ситуация на объектах коммунальной инфраструктуры и в жилых домах требует более пристального внимания, отметил глава кабмина. По его словам, для этого была введена цифровая платформа по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, в которой фиксируются все подобные ситуации по стране, включая те, что прежде не учитывались, - в электро- и газоснабжении.

Мишустин призвал при этом "не только считать количество происшествий, а в первую очередь выявлять причины аварий и делать все необходимое как для устранения последствий, так и для профилактики".

Теги
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