Путин лично вручит госнаграды 12 июня

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Вручение государственных наград президентом РФ Владимиром Путиным состоится 12 июня в очном формате. Об этом сообщил ТАСС в четверг советник главы государства по культуре Владимир Толстой.

"Вручение будет в личном, очном [формате]. В области литературы и искусства [будут вручены] три премии", - уточнил он.

Госпремии традиционно вручаются в День России.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.