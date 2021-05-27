В КС уточнили, что СМИ имеют право перепечатывать данные врача без его согласия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Средства массовой информации (СМИ) имеют право перепечатывать из открытых источников на свои интернет-порталы ранее опубликованные персональные данные врачей без их согласия, однако при этом обязаны соблюдать ряд правил. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) России, который проверил на соответствие основному закону страны норму закона "О персональных данных".

"Признать пункт 8 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" не противоречащим Конституции РФ. <…> [Он] допускает размещение на сайте в сети Интернет средством массовой информации, <…> персональных данных медицинского работника, ранее размещенных <…> на официальном сайте соответствующей медицинской организации, вне зависимости от наличия на то его согласия", - говорится в документе.

КС также уточнил, что СМИ при этом обязаны следить, чтобы на сайте не было негативных комментариев пользователей, которые либо оскорбляют врача, либо не относятся к его работе. Также СМИ обязаны проверять спорные отзывы пользователей, которые могут нанести ущерб деловой репутации медика, и на время проверки помечать их уведомлением о том, что информация может быть недостоверна.

Также в постановлении отмечается, что врач через суд имеет право потребовать удалить данные о себе с такого сайта в случае, если редакция злоупотребляет своим правом на работу с его персональными данными. Суд может ввести "запрет на распространение персональных данных медицинского работника и отзывов о его профессиональной деятельности, когда иные способы защиты не смогли обеспечить защиту его прав".

История разбирательства

Ранее в КС обратились представители компании "Медрейтинг", которая является учредителем интернет-портала "Про докторов", позиционирующим себя как сайт с отзывами о работе врачей. Сайт, согласно данным Роскомнадзора, зарегистрирован как сетевое издание.

С порталом в Воронежской области судилась врач, которая требовала удалить ее профиль с персональными данными с сайта и взыскать моральную компенсацию. В итоге суд общей юрисдикции постановил, что издание обязано удалить ее данные с сайта, а также выплатить ей моральную компенсацию в 5 тыс. рублей. Верховный суд РФ отказал в пересмотре решения.

Компания посчитала, что суды общей юрисдикции по указанной норме закона "О персональных данных" могут на основе произвольных критериев оценивать баланс между соблюдением прав на частную жизнь врача и свободой распространения информации и без каких-либо четких причин запрещать журналистам обрабатывать персональные данные медработников.

В СМИ настаивали, что данные медика были взяты из открытых источников и представляли интерес для общества.