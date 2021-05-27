Вакцинацию от коронавируса прошли 11% жителей Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли около 180 тыс. жителей Ленинградской области, что составляет 11% взрослого населения региона, сообщил в четверг председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. Всего планируется привить 60% жителей.

"На сегодняшнее утро всего по региону привито 179 690 человек, это 11% взрослого населения Ленинградской области. Общий объем использованной поступившей вакцины приближается к 89%, работаем с Министерством здравоохранения, с Минпромторгом по получению новых партий вакцины. К сожалению, вакцина поступает нерегулярно. Вместе с тем у нас есть перспектива получить в ближайшие две недели как минимум 45 тыс. новых комплектов, поэтому вакцина у нас есть, вакцинация ни на день не прекращалась, включая праздничные дни", - сказал он на заседании правительства региона.

По словам Вылегжанина, всего в Ленинградскую область поступило почти 203 тыс. комплектов вакцины. Большая часть - 191,8 тыс. - это "Спутник V", 8,1 тыс. - "Эпиваккорона" и 3,1 тыс. - "Ковивак". Всего в регионе планируется привить 60% взрослого населения, отметил председатель комитета.

"Для нас крайне важным является вакцинация, поскольку и майские праздники показали, что никуда новая коронавирусная инфекция не делась и не собирается деваться. Так или иначе каждый гражданин рискует встретиться с новой коронавирусной инфекцией, и вариантов всего лишь два - желает ли он встретиться с живым вирусом либо он все-таки предпочитает вакцинироваться, что является безусловно более правильным с учетом тех последствий, которые мы наблюдаем у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию", - пояснил Вылегжанин.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 44 878 человек, выздоровели 42 045, умерли 1 403. За минувшие сутки в регионе выявили 94 случая заражения.