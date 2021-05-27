Вторая экспедиция в места разлива ГСМ на Таймыре начнется во второй половине июня

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Второй этап Большой научной экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), который в этом году пройдет на Таймыре на севере Красноярского края, начнется во второй половине июня, когда на территории начнется половодье. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава полевого этапа Большой норильской экспедиции (БНЭ) Николай Юркевич.

В прошлом году Сибирское отделение РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива ГСМ на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.

"Мы планируем выезжать в три этапа. В первую очередь, мы намерены быть в период половодья для контроля воды. Приедем не всем составом, потому что, например, почвоведам там делать нечего в это время, так как все затоплено. Первый этап намечен на вторую половину июня, окончание экспедиции - на конец августа", - сказал он.

Николай Юркевич отметил, что конкретные задачи экспедиции еще обсуждаются. Однако уже понятно, что специалисты будут изучать годовую динамику состояния места аварии, вероятность или серьезность вторичного загрязнения при его наличии. При этом у ученых есть опасения, что при половодье часть загрязнений, которые возможно оставались в почве, могут попасть в водотоки.

Юркевич добавил, что на территории будут работать ботаники, зоологи, а также почвоведы, которые проведут второй этап работ. Третьим этапом экспедиции станет оценка эффективности улучшения состояния окружающей среды. Глава полевого этапа БНЭ отметил, что масштаб второй экспедиции будет сопоставим с первой.

Накануне вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев сообщил, что Второй этап Большой научной экспедиции СО РАН пройдет в этом году на Таймыре на севере Красноярского края. Он отмечал, что по итогам экспедиции будут даны новые обновленные рекомендации для полного устранения последствий аварии.

Об аварии на Таймыре

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля") разрушился. Вылилось 20 тыс. т нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей. за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью оплатил сумму ущерба.