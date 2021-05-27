Выплаты детям войны проиндексируют на Ставрополье впервые за три года

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья впервые за три года проиндексируют региональную выплату детям войны. Ежегодная выплата будет увеличена с 5 тыс. до 7 тыс. рублей, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Помогать нашим старшим - это сыновий долг. Мы должны делать то, что в наших силах, чтобы их поддержать. Поручаю краевым Минфину и Минсоцзащиты предусмотреть со следующего года увеличение ежегодной выплаты детям войны до размера 7 тыс. рублей", - сказал он.

Закон "О детях войны в Ставропольском крае" был принят в регионе в конце 2018 года. "В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, и уже три года работает краевая программа поддержки для самой многочисленной на сегодня категории людей, которая застала те тяжелые огненные годы. В этом году региональную выплату получили 130 тыс. ставропольских детей войны, она составила 5 тыс. рублей - ни разу не индексировалась", - пояснил Владимиров.

К категории детей войны отнесены граждане, родившиеся на территории СССР и не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года. В 2019 году впервые в регионе начали перечисление единовременных выплат этой категории граждан, выплата составила 5 000 рублей. По данным краевого правительства, в 2020 году эту выплату получили больше 155 тыс. жителей региона.