Более 66 тыс. детей смогут отдохнуть в летних лагерях в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Летняя оздоровительная кампания началась в Ростовской области. В этом году в детских лагерях региона смогут отдохнуть более 66 тыс. детей, сообщает управление информационной политики Ростовской области.

"Всего в регионе будут работать 756 пришкольных и 26 загородных лагерей. Отдохнуть и поправить здоровье в летний период смогут более 66 тыс. ребят. Для того, чтобы отдых был интересным и познавательным, для ребят будут организованы профильные смены. Основная тематика - это юбилей полета человека в космос, социальные сети, путешествия, история, а также формирование гражданских инициатив. Ребята смогут поставить спектакль, снять фильм о своем отдыхе, а потом показать его дома", - цитирует управление министра труда и социального развития Ростовской области Елену Елисееву.

Средняя стоимость путевки в загородный лагерь в регионе составляет 30,9 тыс. рублей, а в санаторный - 44,5 тыс. рублей. Родители смогут компенсировать 50% по программе кешбэка, если оплатить поездку и подключиться к программе до 31 августа, но не более чем 20 тыс. рублей. Те, кто приобрел путевки до 25 мая, смогут оформить возврат на сайте госуслуг уже после того, как ребенок посетит лагерь. Бесплатные путевки на оздоровительный отдых предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой (попечительством), воспитывающимся в приемных семьях, а также детям из малоимущих семей.

"Родители также могут оформить компенсацию через органы социальной защиты за самостоятельно приобретенные путевки вне зависимости от полученного кешбэка по программе", - добавила Елисеева, слова которой приводит управление информационной политики.