Эксперт сообщила, что коронавирусная инфекция не передается от матери к ребенку

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Данные свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция не передается от матери к ребенку, заявила в четверг замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

"Нет вертикальной передачи этой инфекции. Более того, даже плацента у 891 пациентки не была поражена никакими специфическими моментами, только носила печать системной воспалительной реакции. Только у двух из 891 [женщин] выявлены подозрения, что там имеется нарушения, но потом было доказано, что это связано с контаминацией окружающей среды", - сказала она во вторник на IX международном конгрессе "Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении".

Согласно презентации, представленной Адамян, риск преждевременных родов у беременных с COVID-19 составляет 13,4%, когда у женщин без заболевания - 3,7%. "Вероятность рождения недоношенных детей - 1,1% и 0,4% соответственно, частота оперативного родоразрешения - 40,7% и 30,6% соответственно", - следует из презентации.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 035 207 случаев заражения, выздоровели 4 651 849 человек, умерли 120 002. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.