В Подмосковье ввели штрафы за нарушения правил выгула домашних животных

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли изменения в региональный КоАП, в рамках которого предусматриваются штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных.

"Порядок выгула домашних животных на территории Московской области регламентирован законом Московской области "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области". В то же время административная ответственность за его нарушение <...> не установлена. В этой связи складывается ситуация, при которой владельцы домашних животных, нарушающие порядок их выгула, фактически не несут ответственности. <...> Предлагается внести изменения в главу 3.1 закона Московской области "Кодекс Московской области об административных правонарушениях", предусмотрев административную ответственность за нарушение порядка выгула домашних животных", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как сообщила на заседании старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами Московской области, органами местного самоуправления Александра Русина, за 1,5 года в органы внутренних дел региона поступило свыше 2,5 тыс. сообщений о нападении собак на людей с причинением вреда здоровья, из которых около тысячи нападений - на детей.

Накануне пресс-служба Мособлдумы сообщила, что ранее в КоАП Московской области была установлена административная ответственность за нарушение выгула домашних животных. Штраф составлял от 100 рублей до 1,5 тыс. рублей. Однако после принятия федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочия с региона были сняты, и статья исключена. Поэтому, чтобы устранить пробел, в регионе было принято решение о внесении изменений в КоАП и введении штрафов. Так, согласно пояснительной записке, в зависимости от нарушения штраф может составить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, при этом, если нарушение повлечет за собой нападение на человека, то штраф может вырасти до 10 тыс. рублей.

По данным Мособлдумы, при выгуле домашних животных не допускается их неконтролируемое передвижение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также во дворах и прочих общественных местах. Выгул разрешается проводить только в разрешенных органами местного самоуправления для этих целей местах. Кроме того, запрещается выгуливать домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях образовательных и медицинских организаций и прилегающих к ним территориях. Нахождение собак за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 см в холке вне мест, разрешенных для выгула животных, допускается только в намордниках и с поводком.