Минпросвещения планирует разработать курс по цифровой грамотности для школьников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ поддерживает идею создания курса по цифровой грамотности для школьников, который они могли бы проходить в рамках внеучебной деятельности. Об этом заявил в четверг глава министерства Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по информполитике по вопросу введения в школьную программу курса цифровой грамотности.

Ранее в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что уроки цифровой грамотности могут появиться в российских школах с 2022/2023 учебного года. Говоря о возможном содержании таких занятий, депутат высказал пожелания, чтобы школьников "учили фактчекингу, правилам безопасности в сети, цифровой гигиене".

"Мы с Максутом Игоревичем [Шадаевым, главой Минцифры] обсуждали, я думаю, мы в достаточно короткие сроки такой курс можем разработать", - сообщил Кравцов, уточнив, что школьники могли бы проходить его в рамках внеучебной деятельности.

"Такой курс может быть разработан, рекомендован регионам. Здесь, действительно, должен быть такой междисциплинарный подход, и мы должны понимать суть и значение этого курса, определенные предложения в целом есть, мы их поддерживаем", - отметил Кравцов.