Кравцов: качество учебной литературы в колледжах должно быть не хуже, чем в школах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. К качеству учебной литературы в колледжах нужно относиться так же требовательно, как в школах, считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Вместе с навыками рабочих профессий колледжи должны давать знания и в части общих предметов, и к вопросу качества учебной литературы здесь нужно подходить точно так же требовательно, как это выстроено в школах", - приводятся в четверг слова Кравцова на сайте Минпросвещения.

В среду, 26 мая, президент Владимир Путин внес изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ". Законом предусматриваются изменение подходов к стандартам профобразования и возможность получения во время учебы нескольких квалификаций.

Также в документе говорится, что учебники, по которым обучаются сейчас в колледжах, допускаются к использованию до 1 сентября 2025 года. С 1 сентября 2023 года обучение в колледжах будет проходить по учебникам, прошедшим экспертизу и рекомендованным федеральным перечнем учебников.

"Изменения, внесенные в закон, позволят избежать ситуаций, когда в системе СПО на партах попадались непереиздававшиеся годами учебники с устаревшей, неполной или недостоверной информацией", - прокомментировал Кравцов нововведения.