Аллея с портретами космонавтов открылась возле памятника Юрию Гагарину в Ижевске

ИЖЕВСК, 27 мая. /ТАСС/. Аллея с фотографиями советских и российских летчиков-космонавтов открылась возле памятника Юрию Гагарину в Ижевске по инициативе сотрудников "Ижевского мотозавода "Аксион-холдинг". Об этом сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Самое главное, что инициатива [создания аллеи] исходит от заводчан, то есть не глава республики и не руководитель предприятия придумали, а сами сотрудники завода. Это означает, что есть корпоративный дух, они ценят историю, они понимают, что без истории нет настоящего и нет будущего. <...> Аллея, я считаю, символизирует тот самый трудовой вклад многих поколений заводчан в развитие космоса", - сказал он.

Бречалов отметил, что исторический полет Юрия Гагарина, состоявшийся 60 лет назад, состоялся в том числе благодаря ижевскому предприятию. "Потому что станция "Электрон", которая осуществляла расчет траектории полета первого человека в космос, была изготовлена здесь, на нашем Ижевском мотозаводе, ныне "Аксионе", - отметил глава республики. По словам Бречалова, в настоящее время удмуртское предприятие благодаря космической стратегии России до 2030 года обеспечено перспективой новых заказов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, всего на аллее представлено 13 информационных стел с фотографиями советских и российских летчиков-космонавтов, которые в разные годы побывали на предприятии. Вместе с галереей почета завода, памятником Гагарину и стелой "Аксион" аллея составила единый архитектурно-художественный комплекс. На церемонии открытия присутствовали легендарные летчики-космонавты Александр Викторенко, Виктор Афанасьев, Сергей Авдеев и Сергей Ревин, а также другие гости.

АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" - многопрофильное приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса России. Основные направления деятельности - производство автоматизированных комплексов и систем обмена данными, систем приема-передачи, хранения и обработки телеметрической информации, аппаратуры специальной связи и радиотехнических систем, а также медицинской техники, товаров народного потребления и так далее.