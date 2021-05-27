{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернаторская премия для медиков учреждена в Архангельской области

Ее лауреатами ежегодно смогут становиться до 20 медработников

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Глава Архангельской области Александр Цыбульский в четверг в своем послании депутатам Архангельского областного собрания объявил об учреждении губернаторской премии для медиков региона "Профессия - жизнь". Как сказал Цыбульский, ее лауреатами ежегодно смогут становиться до 20 медработников.

"Лауреатами премии предлагаю дать возможность [становиться] до 20 представителям медицинских профессий в год. Наградой лауреатам этой премии предлагаю установить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей", - сказал глава региона.

Определять победителей будут всенародным голосованием. Губернатор поручил правительству Архангельской области проработать вопрос о присуждении премии и определить критерии отбора претендентов на награду уже в этом году. "Хочу отметить, что определение лауреатов премии "Профессия - жизнь" должно носить открытый, прозрачный характер. А голосование за претендентов на это звание должно стать общим", - добавил он.

Ранее законодательством о наградах была предусмотрена норма о присвоении лишь двум представителям медицинской профессии в течение календарного года звания "Почетный работник здравоохранения Архангельской области".

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
Кравцов: перевод некоторых элементов ЕГЭ в дистанционный формат должен быть обоснован
Как заявил глава Минпросвещения РФ, внедрение цифровой образовательной среды в школах не предполагает перевода этого экзамена в дистанционный формат
Читать полностью