Губернаторская премия для медиков учреждена в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Глава Архангельской области Александр Цыбульский в четверг в своем послании депутатам Архангельского областного собрания объявил об учреждении губернаторской премии для медиков региона "Профессия - жизнь". Как сказал Цыбульский, ее лауреатами ежегодно смогут становиться до 20 медработников.

"Лауреатами премии предлагаю дать возможность [становиться] до 20 представителям медицинских профессий в год. Наградой лауреатам этой премии предлагаю установить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей", - сказал глава региона.

Определять победителей будут всенародным голосованием. Губернатор поручил правительству Архангельской области проработать вопрос о присуждении премии и определить критерии отбора претендентов на награду уже в этом году. "Хочу отметить, что определение лауреатов премии "Профессия - жизнь" должно носить открытый, прозрачный характер. А голосование за претендентов на это звание должно стать общим", - добавил он.

Ранее законодательством о наградах была предусмотрена норма о присвоении лишь двум представителям медицинской профессии в течение календарного года звания "Почетный работник здравоохранения Архангельской области".