Ульяновская область получит 280 млн рублей на строительство детского инфекционного корпуса

ТАСС, 27 мая. Ульяновская область получит из федерального бюджета более 280 млн рублей на первый этап строительства детского инфекционного корпуса в Ульяновской области, сообщается на сайте правительства.

"Более 280 млн рублей из федерального бюджета направлено на первый этап строительства детского инфекционного корпуса в Ульяновской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

По проекту здание, рассчитанное на 100 коек, будет пятиэтажным, его площадь составит более 17 тыс. кв. м. Медучреждение оснастят новейшим оборудованием, которое позволит оказывать комплекс диагностических и лечебных мероприятий. В новом корпусе будут расположены специализированные палаты-боксы, оснащенные кислородной поддержкой, диагностический блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также лаборатории. Всего на реализацию проекта предусмотрено более 2,5 млрд рублей: из федерального бюджета - 1,8 млрд рублей, из областного бюджета - более 800 млн рублей. Завершение строительства планируется во втором квартале 2023 года.

Как ранее сообщалось на сайте правительства области, за прошедшие три года в регионе отремонтировали и построили 84 объекта здравоохранения. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 год предусмотрено 245 млн рублей из федерального бюджета и более 10 млн рублей - из областного, в том числе на строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов и проведение ремонтных работ в восьми поликлиниках региона. Также запланированы ремонты в ряде учреждений здравоохранения на 98 млн рублей.