Жалобы пациентов учтут при оценке работы главврачей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Жалобы пациентов на работу конкретных учреждений будут учитываться при оценке работы руководителей больниц и поликлиник на Ставрополье. Такое поручение дал краевому Минздраву губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Я не буду цитировать письма или устные жалобы, многие из них звучат привычно. Но это и есть самое неприемлемое в этих ситуациях. Неудобство и дискомфорт людей не могут быть нормой. Нельзя с этим мириться, и пандемия никому ничего не спишет. <…> Поручаю министру здравоохранения включить в систему оценки деятельности руководителей медучреждений показатели, учитывающие жалобы и обращения граждан на работу конкретных больниц и поликлиник", - сказал он.

В 2020 году в крае построили пять и отремонтировали 72 здания учреждений здравоохранения, новые фельдшерско-акушерские пункты появились в Кочубеевском и Александровском округах, в крае построили вертолетную площадку санавиации, закупили 116 единиц оборудования и 42 автомобиля скорой помощи для медучреждений. В 2021 году, который объявлен в крае Годом здравоохранения, эта работа продолжится. На развитие сферы направят 5,6 млрд рублей.

"В течение года мы обеспечим онкодиспансеры высокотехнологичным оборудованием, откроем центр амбулаторной онкологической помощи в Невинномысске, переоснастим кардиологическим оборудованием две городские больницы в Невинномысске и Кисловодске. Построим 29 и капитально отремонтируем 118 объектов здравоохранения - от фельдшерско-акушерских пунктов до поликлиник", - пояснил Владимиров.

Губернатор отметил, что регион возвращается к допандемийному объему мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление заболеваний. Диспансеризацией в крае планируется охватить более 500 тыс. человек, профилактическими осмотрами - более 147 тыс. жителей региона.