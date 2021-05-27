СМИ: вакцины Sinopharm защищают от COVID-19 более чем в 70% случаев

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Вакцины против коронавируса, разработанные китайской фармакологической компанией Sinopharm, эффективны более чем в 70% случаев для предотвращения COVID-19. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на опубликованные разработчиком предварительные данные о третьей фазе клинических испытаний.

Инактивированные вакцины Уханьского института биопрепаратов и Пекинского института биопрепаратов продемонстрировали эффективность в 72,8% и 78,1% случаев соответственно. Обе научно-исследовательские организации являются дочерними структурами Китайской государственной биотехнической группы (CNBG), контролируемой Sinopharm. Китайские разработчики стали первыми в мире, кто обнародовал информацию об эффективности инактивированных вакцин от коронавируса, применяемых на третьей фазе клинических испытаний.

В испытаниях вакцин Sinopharm участвовали более 40 тыс. человек в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне в возрасте 18 лет и старше, у которых ранее не диагностировали инфекцию. Набор на испытания начался 16 июля 2020 года. Выборка данных, использованных в исследовании, ограничена по времени 31 декабря 2020 года. Разработчики отмечают, что тестирование препаратов все еще продолжается, долгосрочная эффективность двух китайских вакцин нуждается в дополнительной оценке.

Данные исследований вакцин Sinopharm были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.

7 мая Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину Sinopharm от Пекинского института биопрепаратов для экстренного применения против коронавируса.

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР в конце декабря 2020 года одобрило для широкого применения в Китае вакцину Пекинского института биопрепаратов, а в конце февраля 2021 года - вакцину Уханьского института биопрепаратов.