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В Минобрнауки заявили, что единой позиции по стоимости обучения среди вузов пока нет

На данный момент вопрос находится в стадии обсуждения, ведомство планирует узнать позицию Ассоциации "Глобальные университеты"

АСТРАХАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Вопрос стоимости обучения в российских вузах находится в стадии обсуждения, Минобрнауки РФ намерен узнать позицию Ассоциации "Глобальные университеты", чтобы сформировать единое мнение по этому поводу. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Омельчук в кулуарах форума "Каспий 2021: пути устойчивого развития".

В середине марта глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что министерство обсуждает подходы к вопросу о снижении стоимости обучения в вузах в условиях пандемии, по его словам, решение об этом должно было быть принято в апреле.

"Пока этот вопрос еще в стадии обсуждения, он обсуждался на российском совете ректоров, после чего было принято решение еще получить позицию "Глобального университета", Ассоциации ведущих университетов, чтобы можно было формировать какую-то консолидированную позицию", - сказал Омельчук.

Он отметил, что российские вузы занимают разные позиции по этому вопросу и в регионах ситуация, с точки зрения стоимости обучения на 2021 учебный год, разная. При этом часть вузов ответственно подходят к установлению стоимости обучения, в том числе обсуждая этот вопрос с региональными властями.

"Здесь ситуация не может быть по всей стране линейная и одинаковая", - пояснил собеседник агентства.

В мае прошлого года Минобрнауки рекомендовало университетам в условиях пандемии не увеличивать в 2020-2021 учебном году стоимость на обучение выше уровня 2019 года.

Теги
РоссияОбразованиеФальков, Валерий Николаевич
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