"Ими сложнее манипулировать, чем когда-то нами". Как понять поколение Z

Поколением Z называют людей, родившихся в период с конца 1990-х до начала 2010-х, когда эпоха гаджетов уже настала. Большинство из них познакомились с тачпадом раньше, чем научились ходить и говорить. Старшее поколение зачастую не понимает их интересы и обвиняет в недалекости, неумении дружить, достигать долгосрочных целей и брать на себя ответственность. Так ли это?

Дети поколения Z — очень быстрые, амбициозные, свободолюбивые, отлично разбираются в гаджетах, многие начинают зарабатывать в интернете еще в школе. Взрослым часто сложно угнаться за их темпом, их раздражает, что те постоянно "сидят в телефоне или в копьютере", смотрят короткие видео в TikTok и мечтают о профессии блогера-миллионника. Мы собрали самые популярные претензии старшего поколения к поколению зумеров и поговорили о них с педагогом Димой Зицером и социальным психологом Наилей Бираровой. Поколение Z — поверхностное "Мы читали русскую классику, а они смотрят видео в ТikTok. Мы читали журналы и ждали свежего номера, а их терпения едва хватает на то, чтобы прочитать короткий пост в соцсетях". Список претензий родителей к детям-зумерам большой, но смысл сводится к одному: нынешние дети — неглубокие личности, им все нужно прямо сейчас, важны эмоции и новизна. На самом деле, считает социальный психолог Наиля Бирарова, дети действительно растут, подстраиваясь под темп и реалии современной жизни, но это вовсе не говорит о недалекости или неспособности понять глубокие вещи.

"Претензии в основном появляются потому, что уровни мышления у нас сильно отличаются, но я бы не сказала, что это плохо, многим взрослым хорошо бы поучиться у таких детей и остроте мышления, и навыку адаптации. Родители говорят: "В наше время такого не было". Но примерять не имеет смысла, мы развивались в других условиях. Если некоторые дети не в силах прочитать двухтомник Достоевского, это не говорит о том, что они глупые. Сейчас есть аудиокниги, видеоформат, с помощью которого они могут получать информацию. Педагог Дима Зицер преподает детям литературу и утверждает, что подростки по-прежнему интересуются и культурой, и классикой, если в этом их заинтересовали родители и учителя. "Могу сказать, что моим ученикам "Преступление и наказание" зашло так, что они никак не могли остановиться, и мы откладывали переход к другому произведению, — рассказывает педагог. — И давайте по-честному: все ли взрослые читали и помнят романы "Война и мир", "Бесы"? Кто не просто проходил их, а именно читал? Я могу предложить десяток вопросов об этих произведениях, на которые большинство взрослых не ответит. И то, что человек лучше воспринимает короткие тексты, вовсе не означает, что он не способен понять длинный роман или фильм".

Современные технологии, по мнению Димы Зицера, помогают сделать уроки интерснее и ярче, поэтому игнорировать гаджеты, запрещать их в школе — неправильно. "Современный учитель должен этими технологиями владеть. И, рассказывая о той же биографии писателя, можно, к примеру, сделать обычную презентацию, как в 90-х, а можно сказать: "Залезайте в телефоны и поищите информацию о писателе, которая отзывается у вас больше всего". И урок второго типа будет гораздо ярче и полезнее, потому что количество материала, с которым познакомятся дети, будет во много раз больше, чем если я буду переключать слайды с Пушкиным в разных позах. Может ли быть так, что учителю мешают на уроке гаджеты в какой-то момент? Да, конечно, но можно просто сказать: "Уберите, пожалуйста". Подход, когда мы пытаемся сделать вид, что чего-то нового не существует, — непрофессиональный". Поколение Z не умеет строить отношения и дружить Дети-зумеры действительно проводят много времени в интернете, общаются онлайн, а вот вживую — реже. Это беспокоит взрослых — ведь даже молодые миллениалы в отрочестве чаще дружили компаниями, гуляли, собирались на даче у костра и пели под гитару. Дима Зицер предлагает не винить современных детей в том, что они делают это реже своих родителей. "Чтобы ребенок пел песни у костра, ходил в гости, дружил — надо показать, как это делается. Надо, чтобы он увидел пример, чтобы человеческое общение было частью культуры семьи, окружения. И они тогда гуляют и дружат. Да, частью их прогулки или дружбы может быть просмотр какого-то видео в смартфоне, ну и что?" Наиля Бирарова отмечает, что многие родители не проводят с детьми достаточно времени, а главное, не привыкли с ними беседовать. Внутреннее одиночество побуждает ребенка уходить в Сеть.

"Я сейчас преподаю подросткам в досуговом центре и могу сказать, что у них такое интересное мышление, их так приятно изучать. Но родители их часто не понимают, родители с ними не разговаривают. Многим проще диктовать правила, им неинтересно, что ребенок хочет или не хочет, есть правила, которые надо соблюдать, как в армии. Как тогда навык адаптации и коммуникации будет развиваться?" Поколение Z слушает ужасную музыку и сидит в смартфоне Претензи ко вкусам молодежи были, есть и будут, считает Дима Зицер. "Это никогда не меняется, просто раньше старшее поколение ругало "битлов", рок и рок-н-ролл, а сейчас — другие вещи". Но если ребенок слушает что-то, что мне не нравится, это повод разобраться, почему она ему нравится. Проще всего сказать: "Ну и дрянь ты слушаешь!" Рефлексивный способ — это задать себе вопрос: "Что нравится моему ребенку и почему? Ведь я вообще этого не понимаю". Если у ребенка есть опыт разговора с родителями на разные темы, он не отвернется от вас".

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Если подростка привлекают группы, которые кажутся родителю вредными, агрессивными, если используют ненормативную лексику, стоит не возмущаться, а постараться понять, почему ребенок делает такой выбор, советует Наиля Бирарова. Что дает ребенку прослушивание этой музыки? Почему ему она кажется привлекательной? Возможно, так он выплескивает агрессию или хочет казаться крутым в компании. Возможно, такую музыку слушают лидеры в классе, и ребенок боится быть белой вороной — тогда стоит задуматься о его самооценке и обсудить с ним это. "В первую очередь нужно принять, что его выбор может вас раздражать, — говорит Наиля Бирарова. — Потом подойти и спросить: "А что тебе нравится в этом, давай послушаем вместе". Родителю стоило бы не запрещать, а поинтересоваться, что его приманивает, привлекает в этой музыке или в этом занятии?" Можно поделиться своим честным мнением, сказать, что вам такое кажется странным или неадекватным. И умный родитель может сделать выводы. Если ребенок слушает треки с обсценной лексикой или выражается матом, надо смотреть на причину — почему он таким образом самоутверждается? А может, он таким образом сбрасывает накопленные гнев и агрессию? У ребенка часто есть загнанные чувства, которое он не может показать родителю, и ему приходится делать это таким образом".

Лучший способ сократить время, которое ребенок проводит с гаджетами, считает Дима Зицер, — сделать его жизнь интерсной, яркой и наполненной. Дети, особенно в возрасте до 7–10 лет, с удовольствием общаются с родителями. "В нас заложено удовольствие от человеческого общения. Ребенок предпочтет сделать скворечник с папой или поиграть с мамой, чем смотреть мультики. Ведь ребенок не рождается со смартфоном в руке: мы сами даем его и показываем пример. Если он видит, что папа уткнулся в компьютер, мама — в смартфоне листает Instagram, что он должен делать, взять с полки томик Бунина и начать читать? Мы часто виним гаджеты, время, эпоху, телевизор, но забываем посмотреть на самих себя. А ребенок видит наше поведение, потом он вырастает, и у него хватает силенок вернуть сполна те модели, что он видел с детства". ​​​​​ Чтобы ребенок захотел прочитать, увидеть, услышать "правильные" с точки зрения родителей произведения, важно выстраивать с ним отношения с раннего детства и сделать так, чтобы качественная музыка, литература, кино были частью семейной культуры, считают эксперты. Поколение Z не уважает страших Важно понимать, что мы считаем неуважением, когда обвиняем в этом детей, считает Дима Зицер. "Для некоторых родителей фраза ребенка "а я считаю" или "по моему мнению" — уже прояление неуважения. Поколение зумеров гораздо свободнее, чем предыдущее, во многом благодаря обилию информации, которую дети очень быстро находят и обрабатывают. Ими сложнее манипулировать, чем нами когда-то. Они гораздо меньше готовы мириться с насилием в школе и дома, чем мы когда-то. Сейчас они понимают, что если учитель обзывает ребенка в школе — это унижение, моральное насилие, что так быть не должно. Они острее реагируют на несправедливость. Они могут онлайн общаться с ровесниками не только в своем городе, но и из других стран, выяснить, что так происходит не везде".

Педагог отмечает, что современные подростки не только гораздо быстрее мыслят, принимают решения, они хотят и умеют жить здесь и сейчас. Если предыдущие поколения планировали свою жизнь на годы вперед, как бы подготавливаясь к следующему ее этапу — институту, работе, — то нынешние подростки больше всего ценят настоящий момент. "Это вызывает некоторую оторопь и некоторую зависть, — говорит Дима. — Но мне кажется, что взрослые люди должны уметь справляться и с тем, и с другим. И говорить: "Ну и молодежь пошла!" — это инфантильность, отсутствие минимальной рефлексии. У нас все непохожее на нас вызывает отторжение. "Как же так, ведь мы из одного корня!" Но условия роста у нас были разные". Откровенное неуважение к людям любого возраста надо пресекать, но не винить в этом эпоху: хамство и невежество существуют вне времени, считает педагог. "Встретить хулигана, который нагрубил бабушке в очереди, можно было и 50 лет назад. И если ваш ребенок ведет себя агрессивно и по-хамски, снова призываю разобраться, почему он это делает, кто его научил вести себя так, где он видел пример и почему перенял его". Поколение Z инфантильно Современные подростки очень амбициозны, но при этом они не считают высшее образование залогом успешной жизни, как было еще в 90-е. Сегодня дети понимают, что интересные им курсы или лекции можно послушать онлайн. Профессия блогера стала одной из самых желанных для подростков, при этом ей не учат ни в одном вузе. Наиля Бирарова считает, что ребенку стоит дать шанс заниматься тем, что ему по душе. "Детей сейчас правда привлекает блогерская деятельность — ну дайте ему попробовать. Он поймет, что делать это на профессиональном уровне не так просто, как кажется. Это серьезная работа. Он поймет, что в этом году не поступил в университет, что для него открыты только низкооплачиваемые профессии, и поступит на следующий год. Если нет, родитель может замотивировать, но не давить. Конструктивный диалог всегда лучше ссоры. Если ребенок видит в родителе авторитет, ему будет не так сложно убедить его". При этом часто родители сами лишают детей самостоятельности, не позволяя им принимать решения даже в повседневных, бытовых вопросах: во сколько есть, что съесть на обед, в какой одежде пойти в гости, какие игрушки взять на прогулку.

"Стремление родителей оберегать детей понятно, — говорит Наиля Бирарова. — Но часто оно превращается в тотальный контроль всех областей жизни ребенка. Родитель решает абсолютно все, не спрашивая его мнения. Некоторые мамы и папы считают странным спрашивать у малыша, что он будет на обед: макароны или гречку, борщ или грибной суп.

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