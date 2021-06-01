"Ими сложнее манипулировать, чем когда-то нами". Как понять поколение Z

Дети поколения Z — очень быстрые, амбициозные, свободолюбивые, отлично разбираются в гаджетах, многие начинают зарабатывать в интернете еще в школе. Взрослым часто сложно угнаться за их темпом, их раздражает, что те постоянно "сидят в телефоне или в копьютере", смотрят короткие видео в TikTok и мечтают о профессии блогера-миллионника. Мы собрали самые популярные претензии старшего поколения к поколению зумеров и поговорили о них с педагогом Димой Зицером и социальным психологом Наилей Бираровой.
Поколение Z — поверхностное
"Мы читали русскую классику, а они смотрят видео в ТikTok. Мы читали журналы и ждали свежего номера, а их терпения едва хватает на то, чтобы прочитать короткий пост в соцсетях". Список претензий родителей к детям-зумерам большой, но смысл сводится к одному: нынешние дети — неглубокие личности, им все нужно прямо сейчас, важны эмоции и новизна.
На самом деле, считает социальный психолог Наиля Бирарова, дети действительно растут, подстраиваясь под темп и реалии современной жизни, но это вовсе не говорит о недалекости или неспособности понять глубокие вещи.
"Претензии в основном появляются потому, что уровни мышления у нас сильно отличаются, но я бы не сказала, что это плохо, многим взрослым хорошо бы поучиться у таких детей и остроте мышления, и навыку адаптации. Родители говорят: "В наше время такого не было". Но примерять не имеет смысла, мы развивались в других условиях. Если некоторые дети не в силах прочитать двухтомник Достоевского, это не говорит о том, что они глупые. Сейчас есть аудиокниги, видеоформат, с помощью которого они могут получать информацию.
Педагог Дима Зицер преподает детям литературу и утверждает, что подростки по-прежнему интересуются и культурой, и классикой, если в этом их заинтересовали родители и учителя.
"Могу сказать, что моим ученикам "Преступление и наказание" зашло так, что они никак не могли остановиться, и мы откладывали переход к другому произведению, — рассказывает педагог. — И давайте по-честному: все ли взрослые читали и помнят романы "Война и мир", "Бесы"? Кто не просто проходил их, а именно читал? Я могу предложить десяток вопросов об этих произведениях, на которые большинство взрослых не ответит. И то, что человек лучше воспринимает короткие тексты, вовсе не означает, что он не способен понять длинный роман или фильм".
Современные технологии, по мнению Димы Зицера, помогают сделать уроки интерснее и ярче, поэтому игнорировать гаджеты, запрещать их в школе — неправильно.
"Современный учитель должен этими технологиями владеть. И, рассказывая о той же биографии писателя, можно, к примеру, сделать обычную презентацию, как в 90-х, а можно сказать: "Залезайте в телефоны и поищите информацию о писателе, которая отзывается у вас больше всего". И урок второго типа будет гораздо ярче и полезнее, потому что количество материала, с которым познакомятся дети, будет во много раз больше, чем если я буду переключать слайды с Пушкиным в разных позах. Может ли быть так, что учителю мешают на уроке гаджеты в какой-то момент? Да, конечно, но можно просто сказать: "Уберите, пожалуйста". Подход, когда мы пытаемся сделать вид, что чего-то нового не существует, — непрофессиональный".
Поколение Z не умеет строить отношения и дружить
Дети-зумеры действительно проводят много времени в интернете, общаются онлайн, а вот вживую — реже. Это беспокоит взрослых — ведь даже молодые миллениалы в отрочестве чаще дружили компаниями, гуляли, собирались на даче у костра и пели под гитару. Дима Зицер предлагает не винить современных детей в том, что они делают это реже своих родителей.
"Чтобы ребенок пел песни у костра, ходил в гости, дружил — надо показать, как это делается. Надо, чтобы он увидел пример, чтобы человеческое общение было частью культуры семьи, окружения. И они тогда гуляют и дружат. Да, частью их прогулки или дружбы может быть просмотр какого-то видео в смартфоне, ну и что?"
Наиля Бирарова отмечает, что многие родители не проводят с детьми достаточно времени, а главное, не привыкли с ними беседовать. Внутреннее одиночество побуждает ребенка уходить в Сеть.
"Я сейчас преподаю подросткам в досуговом центре и могу сказать, что у них такое интересное мышление, их так приятно изучать. Но родители их часто не понимают, родители с ними не разговаривают. Многим проще диктовать правила, им неинтересно, что ребенок хочет или не хочет, есть правила, которые надо соблюдать, как в армии. Как тогда навык адаптации и коммуникации будет развиваться?"
Поколение Z слушает ужасную музыку и сидит в смартфоне
Претензи ко вкусам молодежи были, есть и будут, считает Дима Зицер.
"Это никогда не меняется, просто раньше старшее поколение ругало "битлов", рок и рок-н-ролл, а сейчас — другие вещи". Но если ребенок слушает что-то, что мне не нравится, это повод разобраться, почему она ему нравится. Проще всего сказать: "Ну и дрянь ты слушаешь!" Рефлексивный способ — это задать себе вопрос: "Что нравится моему ребенку и почему? Ведь я вообще этого не понимаю". Если у ребенка есть опыт разговора с родителями на разные темы, он не отвернется от вас".
Если подростка привлекают группы, которые кажутся родителю вредными, агрессивными, если используют ненормативную лексику, стоит не возмущаться, а постараться понять, почему ребенок делает такой выбор, советует Наиля Бирарова. Что дает ребенку прослушивание этой музыки? Почему ему она кажется привлекательной? Возможно, так он выплескивает агрессию или хочет казаться крутым в компании. Возможно, такую музыку слушают лидеры в классе, и ребенок боится быть белой вороной — тогда стоит задуматься о его самооценке и обсудить с ним это.
"В первую очередь нужно принять, что его выбор может вас раздражать, — говорит Наиля Бирарова. — Потом подойти и спросить: "А что тебе нравится в этом, давай послушаем вместе". Родителю стоило бы не запрещать, а поинтересоваться, что его приманивает, привлекает в этой музыке или в этом занятии?" Можно поделиться своим честным мнением, сказать, что вам такое кажется странным или неадекватным. И умный родитель может сделать выводы. Если ребенок слушает треки с обсценной лексикой или выражается матом, надо смотреть на причину — почему он таким образом самоутверждается? А может, он таким образом сбрасывает накопленные гнев и агрессию? У ребенка часто есть загнанные чувства, которое он не может показать родителю, и ему приходится делать это таким образом".
Лучший способ сократить время, которое ребенок проводит с гаджетами, считает Дима Зицер, — сделать его жизнь интерсной, яркой и наполненной. Дети, особенно в возрасте до 7–10 лет, с удовольствием общаются с родителями.
"В нас заложено удовольствие от человеческого общения. Ребенок предпочтет сделать скворечник с папой или поиграть с мамой, чем смотреть мультики. Ведь ребенок не рождается со смартфоном в руке: мы сами даем его и показываем пример. Если он видит, что папа уткнулся в компьютер, мама — в смартфоне листает Instagram, что он должен делать, взять с полки томик Бунина и начать читать? Мы часто виним гаджеты, время, эпоху, телевизор, но забываем посмотреть на самих себя. А ребенок видит наше поведение, потом он вырастает, и у него хватает силенок вернуть сполна те модели, что он видел с детства".
Чтобы ребенок захотел прочитать, увидеть, услышать "правильные" с точки зрения родителей произведения, важно выстраивать с ним отношения с раннего детства и сделать так, чтобы качественная музыка, литература, кино были частью семейной культуры, считают эксперты.
Поколение Z не уважает страших
Важно понимать, что мы считаем неуважением, когда обвиняем в этом детей, считает Дима Зицер.
"Для некоторых родителей фраза ребенка "а я считаю" или "по моему мнению" — уже прояление неуважения. Поколение зумеров гораздо свободнее, чем предыдущее, во многом благодаря обилию информации, которую дети очень быстро находят и обрабатывают. Ими сложнее манипулировать, чем нами когда-то. Они гораздо меньше готовы мириться с насилием в школе и дома, чем мы когда-то. Сейчас они понимают, что если учитель обзывает ребенка в школе — это унижение, моральное насилие, что так быть не должно. Они острее реагируют на несправедливость. Они могут онлайн общаться с ровесниками не только в своем городе, но и из других стран, выяснить, что так происходит не везде".
Педагог отмечает, что современные подростки не только гораздо быстрее мыслят, принимают решения, они хотят и умеют жить здесь и сейчас. Если предыдущие поколения планировали свою жизнь на годы вперед, как бы подготавливаясь к следующему ее этапу — институту, работе, — то нынешние подростки больше всего ценят настоящий момент.
"Это вызывает некоторую оторопь и некоторую зависть, — говорит Дима. — Но мне кажется, что взрослые люди должны уметь справляться и с тем, и с другим. И говорить: "Ну и молодежь пошла!" — это инфантильность, отсутствие минимальной рефлексии. У нас все непохожее на нас вызывает отторжение. "Как же так, ведь мы из одного корня!" Но условия роста у нас были разные".
Откровенное неуважение к людям любого возраста надо пресекать, но не винить в этом эпоху: хамство и невежество существуют вне времени, считает педагог.
"Встретить хулигана, который нагрубил бабушке в очереди, можно было и 50 лет назад. И если ваш ребенок ведет себя агрессивно и по-хамски, снова призываю разобраться, почему он это делает, кто его научил вести себя так, где он видел пример и почему перенял его".
Поколение Z инфантильно
Современные подростки очень амбициозны, но при этом они не считают высшее образование залогом успешной жизни, как было еще в 90-е. Сегодня дети понимают, что интересные им курсы или лекции можно послушать онлайн. Профессия блогера стала одной из самых желанных для подростков, при этом ей не учат ни в одном вузе. Наиля Бирарова считает, что ребенку стоит дать шанс заниматься тем, что ему по душе.
"Детей сейчас правда привлекает блогерская деятельность — ну дайте ему попробовать. Он поймет, что делать это на профессиональном уровне не так просто, как кажется. Это серьезная работа. Он поймет, что в этом году не поступил в университет, что для него открыты только низкооплачиваемые профессии, и поступит на следующий год. Если нет, родитель может замотивировать, но не давить. Конструктивный диалог всегда лучше ссоры. Если ребенок видит в родителе авторитет, ему будет не так сложно убедить его".
При этом часто родители сами лишают детей самостоятельности, не позволяя им принимать решения даже в повседневных, бытовых вопросах: во сколько есть, что съесть на обед, в какой одежде пойти в гости, какие игрушки взять на прогулку.
"Стремление родителей оберегать детей понятно, — говорит Наиля Бирарова. — Но часто оно превращается в тотальный контроль всех областей жизни ребенка. Родитель решает абсолютно все, не спрашивая его мнения. Некоторые мамы и папы считают странным спрашивать у малыша, что он будет на обед: макароны или гречку, борщ или грибной суп.
Заставляют доедать все до конца, даже если ребенок больше не хочет. Не разрешают носить ту одежду, что нравится их детям, ходить на те занятия, которые им по душе. И тем самым взрослый формирует у ребенка синдром выученной беспомощности. В будущем такому человеку будет тяжело принимать собственные решения и понимать, чего он хочет".
Поэтому, считает психолог, ребенку важно давать возможнсть ошибаться и нести ответственность за некоторые свои, пусть и незначительные, решения даже в младшем возрасте. Гораздо эффективнее не запрещать что-либо категорично, а объяснять, почему вы просите поступить тем или иным образом, постоянно находясь с ребенком в дружеском диалоге.
Карина Салтыкова