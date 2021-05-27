В РПЦ отказались от организации ночлега и питания участникам Великорецкого крестного хода

КИРОВ, 27 мая. /ТАСС/. Участники одного из самых крупных крестных ходов России - Великорецкого крестного хода в Кировской области - в этом году будут сами организовывать себе питание и ночлег по маршруту, сообщается на сайте Вятской епархии.

"В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в стране и рекомендациями Роспотребнадзора сообщаем, что в текущем году во время торжеств обретения Великорецкого образа святителя Николая больших палаток устанавливаться не будет, также не будет централизованной раздачи пищи и полевых кухонь. Паломникам необходимо заранее побеспокоиться о питании и проживании", - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации города, по маршруту паломников для безопасности людей в Кирове запретят движение транспорта на нескольких улицах, а также стоянку автомобилей на проезжей части. Также участников будут сопровождать сотрудники полиции и медицинской службы. При этом гражданам рекомендуют сохранять социальную дистанцию и надевать маску, так как в регионе продолжают действовать режим повышенной готовности и масочный режим, запрещены массовые мероприятия.

Великорецкий крестный ход проходит в Кировской области ежегодно с 3 по 8 июня, в 2019 году в нем приняли участие около 27 тыс. человек, за шесть дней они прошли с иконой святителя Николая Чудотворца около 150 км. В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации к паломникам обратились с просьбой не приезжать в регион, однако значительное число паломников все же прибыли в Киров на машинах и автобусах и прошли крестный ход самостоятельно, несмотря на запреты, без сопровождения полиции и медиков. Икону провезли на маршруту на автомобиле, после чего сопровождавшие икону священнослужители ушли на карантин на 14 дней. В Кировской области продолжают действовать режим повышенной готовности и масочный режим, запрещены массовые мероприятия.

Как сообщается на сайте Вятской епархии, согласно легенде, в 1383 году на высоком берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился образ святителя Николая. Он принес икону домой, и вскоре от иконы начались исцеления и чудотворения. Молва о явлении чудотворного образа быстро разнеслась по округе, люди приходили на место явления иконы, общими усилиями построили на берегу реки часовню, а позже храм. В 1392 году, беспокоясь за святыню, верующие перенесли икону с берегов реки Великой в город Хлынов (прежнее название Кирова) и дали обет ежегодно приносить икону на место явления.

До 20-х годов XX века образ Николая Великорецкого находился в Кафедральном соборе Вятки, отсюда же начинался крестный ход. После уничтожения собора икона исчезла. С 30-х по 90-е годы прошлого века Великорецкий крестный ход был запрещен, но верующие, несмотря на запрет, все эти годы приходили к святому месту. В 1999 году многовековая традиция возродилась, а в 2000 году указом патриарха Алексия II Великорецкому крестному ходу присвоен статус всероссийского.