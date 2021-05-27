В Чувашии пройдет кубок по стратегии и управлению бизнесом с 21 по 23 июня

ЧЕБОКСАРЫ, 27 мая. /ТАСС/. Региональный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge пройдет в Чебоксарах с 21 по 23 июня 2021 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба министерства экономического развития Чувашии.

"В мероприятии примут участие до 160 человек - руководители и сотрудники компаний Чувашии, студенты и аспиранты, предприниматели. Организаторами Кубка в регионе выступят Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии и центр "Мой бизнес", - пояснили в пресс-службе.

С помощью комплексной моделируемой среды команды участников станут топ-менеджерами виртуальной компании с одинаковыми стартовыми показателями. Они разработают стратегию и будут принимать управленческие решения в прямой конкуренции друг с другом на одном виртуальном рынке по всем направлениям деятельности компании: от стратегического планирования до научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"При управлении предприятием важно обладать определенными навыками и знаниями. Опыт работы в команде, выход из зоны комфорта, новые возможности, развитие стратегического мышления всегда необходимы для руководства организацией", - цитирует пресс-служба вице-премьера правительства Чувашии Дмитрия Краснова.