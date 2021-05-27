На Ставрополье при реализации проектов в туризме будут учитывать экологические требования

ПЯТИГОРСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья ввели дополнительные требования по соблюдению экологической составляющей при реализации инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере. В частности, инвесторы должны будут компенсировать пересадку деревьев ценных пород, а также проводить полную утилизацию отходов, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Мы вводим новое требование ко всем инвесторам, которые будут заходить на территорию - предусматривать в инвестиционных пакетах экологическую составляющую. А именно: компенсационную высадку и пересадку деревьев ценных пород, рекультивацию территории объекта, полную и экологически чистую утилизацию отходов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Владимира Владимирова.

Он отметил, что без выполнения этих условий, как и без оценки экологического воздействия, инвестиционные проекты приниматься и рассматриваться не будут.

По данным пресс-службы, в настоящее время в крае реализуется 41 инвестиционный проект санаторно-курортного и туристского назначения. Их общая стоимость - 45 млрд рублей. Часть из них планируется завершить в этом году. Например, достроить санаторий "Источник Железноводск", объем инвестиций в проект - 1,5 млрд рублей. В Кисловодске должен быть построен курортный отель категории пять "звезд", стоимость - более 1 млрд рублей.

В Ставропольском крае находится регион Кавказских Минеральных Вод, который включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки.