Половина россиян одобряет миротворческие операции только для обеспечения нацбезопасности

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более половины (54%) опрошенных россиян допустили участие России в миротворческих операциях только в случаях, связанных с обеспечением национальной безопасности РФ. Более трети (35%) соотечественников считают, что участие возможно, если это поможет решить международные проблемы и конфликты, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины граждан (54%) считают, что Россия должна участвовать только в тех миротворческих операциях, которые связаны с обеспечением нашей национальной безопасности. Более трети наших соотечественников (35%) полагают, что стране следует участвовать в миротворческих операциях, если это поможет решить международные проблемы и конфликты. 7% опрошенных сказали, что наша страна должна избегать участия в таких операциях", - говорится в сообщении.

О том, что Россия должна избегать участия в вооруженных конфликтах, заявили 13% соотечественников. Более половины (55%) респондентов считают, что России нужно участвовать в вооруженных конфликтах, аналогичных сирийскому, только если это связано с предотвращением угроз для нашей страны, еще четверть (26%) полагают, что участие в вооруженных конфликтах возможно, если это поможет решить международные проблемы.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 мая 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.