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В технопарке "Сколково" пройдет пятый фестиваль стрим-культуры "Стримфест"

Он пройдет 17-18 июля

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Фестиваль стрим-культуры "Стримфест" пройдет с 17 по 18 июля в технопарке "Сколково". Об этом рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе фестиваля.

"Пятый фестиваль стрим-культуры "Стримфест" пройдет в технопарке "Сколково" 17-18 июля. Он объединит на своих площадках больше 200 ведущих стримеров различных направлений: видеоигры, музыка, разговорные стримы, арт, ЗОЖ и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этом году на фестиваль впервые приглашены подкаст-проекты, которые встретятся со своей аудиторией наряду с топовыми стримерами. Так, к фестивалю уже присоединились креативные команды "Терминальное чтиво", "Не занесли" и "Хоба!". Кроме того, фестиваль посетят пятьсот развивающихся стримеров и подкастеров и несколько тысяч зрителей.

"Среди уже подтвержденных участников - самый популярный русскоязычный стример Twitch начала 2021 года Владислав SilverName Синотов; музыкальный стример, автор и исполнитель песен Юлия koshkamoroshka Кошкина; Алексей HARD PLAY Баранов, Алексей PCH3LK1N Пчелкин и многие другие. Специальный гость - Василий Уткин", - рассказал собеседник агентства.

На Стримфесте будет больше 25 эфирных позиций для топовых инфлюенсеров. Эфиры пройдут в гибридном формате - одновременно онлайн и офлайн.

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